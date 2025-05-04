Gölbaşı'nda Otomobil Yangını - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Otomobil Yangını

Ankara'nın Gölbaşı'nda bir otomobil alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü, can kaybı yok.

04.05.2025 23:51
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Ankara'da otomobil alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü alevlere teslim oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir otomobill henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü dakikalarca yandı. O anlar ise anbean telefon kaydı ile görüntülendi.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaralı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölbaşı'nda Otomobil Yangını - Son Dakika

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