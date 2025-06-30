Gölbaşı\'nda Şiddetli Rüzgar Ağaçları Deviriyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacı kökünden söktü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu bölgede vatandaşlar tedirgin oldu.

Olay, öğle saatlerinde Gölbaşı Yavuz Selim Mahallesi kanal boyu üzerinde meydana geldi. Aniden şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yol kenarındaki erik ağacı yerinden sökülerek devrildi. O sırada çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yetkililer, Adıyaman ve çevresinde fırtınanın etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirtirken, vatandaşlara dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. - ADIYAMAN