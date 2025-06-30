Gölbaşı\'nda Tır Şarampole Yuvarlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ali K. idaresindeki 44 AJV 744 plakalı tır, Çatalağaç köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yaşanan kazada sürücü Ali K. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN