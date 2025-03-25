Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte 2 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte 2 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Sahte gözlüklere el koyulurken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gölcük'te Sahte Gözlük Operasyonu - Son Dakika
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