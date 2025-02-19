Gömeç\'te Araç Hırsızlığı Operasyonu

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından çalınan 4 araçla ilgili polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gömeç'teki yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, çalınan araçların çekici yardımıyla Bursa'ya götürüldüğü belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında yakalandı.

Balıkesir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR