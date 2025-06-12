Gönen'de buğday tarlasında çıkan yangında 50 dönüm arazi kül oldu
BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hacıvelioba Mahallesi'nde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın ot biçme işlemi sırasında traktörden sıçrayan kıvılcımın buğday ekili alana sıçraması sonucu meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 50 dönümlük ekili alanı tamamen küle çevirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gönen'de Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?