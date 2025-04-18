Gönen\'de Döner İşletmelerine Gıda Denetimi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin denetimler kapsamında, ilçede faaliyet gösteren döner işletmeleri kontrol edildi.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren döner işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 6 ayrı işletmeden mikrobiyolojik analiz amacıyla numuneler alındı. Toplanan numuneler, Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek incelendi. Yapılan analizler sonucunda tüm numunelerin gıda güvenliği açısından mevzuata uygun olduğu tespit edildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR