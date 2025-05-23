Gönen\'de Ev Yangını Söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Osmanpazar Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR