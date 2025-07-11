Gönen\'de Sürücülere Ceza Yağdı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, egzoz patlatma, yüksek sesle müzik dinleme ve kamu düzenini bozan araç kullanımına karşı cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle Şehir Parkı ve pansiyonlar bölgesinde yoğunlaştırılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Yüksek ses, abartı egzoz ve çevreyi rahatsız edecek şekilde araç kullanan kişilere cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu bozan davranışlara karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Gönen halkının güvenliğini ve yaşam kalitesini korumayı amaçlayan uygulamaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR