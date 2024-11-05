Gönen\'de Traktör Yangını Korkuttu

3.Sayfa

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir traktörde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, K.K. tarafından kullanılan traktör, tarlada çalıştığı sırada elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine Gönen İtfaiyesi olay yerine hızlıca intikal etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Ancak tüm müdahalelere rağmen traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelere göre yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR