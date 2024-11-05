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Gönen'de Traktör Yangını Korkuttu

Gönen\'de Traktör Yangını Korkuttu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde traktörde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

05.11.2024 20:05
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir traktörde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, K.K. tarafından kullanılan traktör, tarlada çalıştığı sırada elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine Gönen İtfaiyesi olay yerine hızlıca intikal etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Ancak tüm müdahalelere rağmen traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelere göre yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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