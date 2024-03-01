Gönen'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Gönen'de uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda, şüphelilere ait ikamet ve ağıllarda yapılan aramalarda, 4.640 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin maddesi, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve diğer uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

01.03.2024 23:29  Güncelleme: 23:32
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Gönen'de uyuşturucuya geçit yok

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, takipli KOM faaliyeti ile gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı. Gönen'e bağlı Tuzakçı Mahallesi'nde ikamet eden B.K. ve A.T. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine, araştırma ve fiziki takipler neticesinde, şüphelilerin ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık izniyle harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilere ait 2 ikamet ve 1 hayvan ağılına operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde; 4.640 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin maddesi, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 3 adet kenevir öğütme aparatı, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K. ve A.T. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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