Gönüllüler Hatay'da 1 Tır Çöp Topladı

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Her şeyi devletten beklemeyelim dediler, 7 saate 1 tır dolusu çöp topladılar

Esnaf Yunus Emre Cömert: "Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim"

HATAY - Hatay'da gönüllü olarak gittikleri mesire alanında temizlik yapan 15 kişilik grup, 7 saatte bir tır dolusu çöp toplamayı başardı. Gönüllü ekibin başında yer alan Yunus Emre Cömert'in "Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim" sözleriyse takdir topladı.

Türkiye'de orman varlığının en yüksek olduğu illerden olan Hatay'da temiz hava almak için yeşillik alana kaçan vatandaşlar, mesire alanlarına akın ediyorlar. Doğanın tadını çıkaran vatandaşlardan geriyeyse sıklıkla çöpler kalıyor. Belen ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Yunus Emre Cömert'in başında olduğu grup doğada temizlik yapmaya devam ediyor. Grup, 15 kişilik ekiple mesire alanında çöp toplama faaliyeti yaptı. Ekip, 7 saatlik çalışmayla bir tır dolusu çöp toplamayı başardı.

"15 kişilik ekibimizle topladığımız çöpler tırı yüzde yetmiş, seksen oranında doldurdu"

Belen ilçesinde restoran işletmecisi olan 32 yaşındaki Yunus Emre Cömert, 15 kişilik ekiple 1 tır dolusu çöp topladıklarını belirterek "Radara yaklaşık on beş kişilik bir ekiple çıktık. Aslında orada olay bir tır çöp toplamak değildi. Merhametsizlik yapılan bu davranış, doğaya yapılan acımasızlıktır. Geleceğimize acımasızlık diye düşünüyoruz. 15 kişilik ekibimizle topladığımız çöpler tırı yüzde yetmiş, seksen oranında doldurdu arkadaşlarımızın çok emeği geçti sağ olsunlar hepsi canla başla çalıştılar" dedi.

"Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim"

Yaklaşık 7 saat gibi bir süreçte bir tır çöp topladıklarını dile getiren Cömert, "7 saat gibi bir zaman içerisinde topladık bir tır çöpü. Yapmış olduğumuz bu davranış sonrası çok mutlu olduk. Bu tarz kirli alanlarda çöp toplamaya devam edeceğiz. Yeşillik alanlarımızı kirletmememiz gerekiyor arkadaşlar, bir izmarit bile olsa küçümsemememiz lazım çöplerimizi belediyenin koyduğu çöp konteynerlarıne atmamız lazım ki hiçbir şekilde çevremizi kirletmeyelim. Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim. Kendi yaşam alanlarımızı katlanmaz bir hale getirmeyelim" ifadelerini kullandı.