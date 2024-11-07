Gönüllüler Hatay'da 1 Tır Çöp Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gönüllüler Hatay'da 1 Tır Çöp Topladı

Geniş Video İzle

Hatay'da gönüllü bir grup, mesire alanında yaptıkları temizlikle 7 saate bir tır dolusu çöp topladı. Grup lideri Yunus Emre Cömert, 'Her şeyi devletten beklemeyelim, doğamızı kirletmeyelim' diyerek çevre temizliğine dikkat çekti.

07.11.2024 09:25  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her şeyi devletten beklemeyelim dediler, 7 saate 1 tır dolusu çöp topladılar

Esnaf Yunus Emre Cömert: "Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim"

HATAY - Hatay'da gönüllü olarak gittikleri mesire alanında temizlik yapan 15 kişilik grup, 7 saatte bir tır dolusu çöp toplamayı başardı. Gönüllü ekibin başında yer alan Yunus Emre Cömert'in "Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim" sözleriyse takdir topladı.

Türkiye'de orman varlığının en yüksek olduğu illerden olan Hatay'da temiz hava almak için yeşillik alana kaçan vatandaşlar, mesire alanlarına akın ediyorlar. Doğanın tadını çıkaran vatandaşlardan geriyeyse sıklıkla çöpler kalıyor. Belen ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Yunus Emre Cömert'in başında olduğu grup doğada temizlik yapmaya devam ediyor. Grup, 15 kişilik ekiple mesire alanında çöp toplama faaliyeti yaptı. Ekip, 7 saatlik çalışmayla bir tır dolusu çöp toplamayı başardı.

"15 kişilik ekibimizle topladığımız çöpler tırı yüzde yetmiş, seksen oranında doldurdu"

Belen ilçesinde restoran işletmecisi olan 32 yaşındaki Yunus Emre Cömert, 15 kişilik ekiple 1 tır dolusu çöp topladıklarını belirterek "Radara yaklaşık on beş kişilik bir ekiple çıktık. Aslında orada olay bir tır çöp toplamak değildi. Merhametsizlik yapılan bu davranış, doğaya yapılan acımasızlıktır. Geleceğimize acımasızlık diye düşünüyoruz. 15 kişilik ekibimizle topladığımız çöpler tırı yüzde yetmiş, seksen oranında doldurdu arkadaşlarımızın çok emeği geçti sağ olsunlar hepsi canla başla çalıştılar" dedi.

"Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim"

Yaklaşık 7 saat gibi bir süreçte bir tır çöp topladıklarını dile getiren Cömert, "7 saat gibi bir zaman içerisinde topladık bir tır çöpü. Yapmış olduğumuz bu davranış sonrası çok mutlu olduk. Bu tarz kirli alanlarda çöp toplamaya devam edeceğiz. Yeşillik alanlarımızı kirletmememiz gerekiyor arkadaşlar, bir izmarit bile olsa küçümsemememiz lazım çöplerimizi belediyenin koyduğu çöp konteynerlarıne atmamız lazım ki hiçbir şekilde çevremizi kirletmeyelim. Her şeyi devletten beklemeyelim çöpümüzü sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim. Kendi yaşam alanlarımızı katlanmaz bir hale getirmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Emre Cömert, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Hatay, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gönüllüler Hatay'da 1 Tır Çöp Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
07:19 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde
07:10 Gözler Trump’ın vaatlerinde Gözler Trump'ın vaatlerinde
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
21:47 Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşması NATO’yu harekete geçirdi Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
14:06 Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı
14:03 Melania Trump’ın seçim günü görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü, gerçek mi Melania Trump'ın seçim günü görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü, gerçek mi?
13:51 Sibel Can, Cengizhan Sabuncu’nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
13:47 İstanbul’da özel okulda yangın Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde İstanbul'da özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde
13:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ’’İmralı’’ çıkışı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert ''İmralı'' çıkışı!
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 09:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gönüllüler Hatay'da 1 Tır Çöp Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.