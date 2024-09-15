Görme Engellilerin Cep Telefonu Hırsızlığı

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Görme engelli vatandaşlarının cep telefonunu çalan hırsızdan pişkin sözler: "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim"

ANKARA - Ankara'da, gözüne kestirdiği görme engelli vatandaşların yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonlarını çalan hırsız ve telefonları sattığı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın polise verdiği ifadesinde, "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim" dediği öğrenildi.

Ankara'da L.U.isimli bir kişinin, metro istasyonlarında gözüne kestirdiği görme engelli kişilerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonlarını çaldığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri 5 ayrı metro istasyonunu gözetlemeye başladı. Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonu'nda yakalanan L.U. gözaltına alınırken, çaldığı telefonları sattığı kişi de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

32 tane suç kaydının olduğu ortaya çıktı

L.U.'nun emniyette alınan ifadesinde, "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim. Telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım. Pişmanım" diyerek suçunu kabul ettiği belirtildi. L.U.'nun adına açılmış 9 farklı dosyada toplam 32 tane suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık büro amirliği ekipleri, benzer suçları işleyen 5 farklı kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.