Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
17.02.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde internetten tanıştığı kadınla buluşan şahıs, kadının eşi tarafından takip edilince kaçarken kaza yaptı. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde görüştüğü kadının eşi tarafından araçla takip edilen adam, kaza yaptı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir firmada hırdavat satışı yapan F.A.Ç., kendisine silah gösterildiğini iddia ederek kaçışı sırasında otomobiliyle Sedde Kavşağı'nda kaza yaptığını 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen 34 PIM 824 plakalı araçtan çıkarılan F.A.Ç., sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan takipçinin aracında yapılan aramada oyuncak silah bulundu.

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

KADININ EŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMİŞ

Yapılan incelemede F.A.Ç.'nin, internet üzerinden oynanan bir oyun üzerinden tanıştığı A.Y. ile Bafra'da buluştuğu, kadının eşi B.Y.'nin durumu fark ederek aracıyla takip ettiği öğrenildi.

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

Kaza sonrası B.Y.'nin takla atan araçtaki eşini çıkararak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Güncel, Bafra, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 22:46:45. #7.11#
SON DAKİKA: Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.