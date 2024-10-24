Gümüşhane'de İntihar Girişimi: Genç 17 Saattir Kayıp - Son Dakika
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Gümüşhane'de İntihar Girişimi: Genç 17 Saattir Kayıp

Gümüşhane\'de İntihar Girişimi: Genç 17 Saattir Kayıp

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde borçları nedeniyle intihar edeceğini söyleyen 25 yaşındaki genç Mehmet Ali Taral, 17 saattir kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.

24.10.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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Gümüşhane'nin Köse ilçesinde borçları olduğu için yakınlarına gölete girerek intihar edeceğini söyleyerek ortadan kaybolan genç 17 saattir aranıyor.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Gümüşhane'nin Köse ilçesi Akbaba Köyü göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçları olduğu öğrenilen ve kız arkadaşı ile erkek kardeşini arayarak intihar edeceğini söyleyen Mehmet Ali Taral (25), gece saatlerinde traktörüyle Akbaba Köyü göletinin kıyısına geldi. Cep telefonunu traktörün içerisine bırakarak kayıplara karışan gençten uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren aramalarda bulguya rastlanamazken sabah saatlerinden itibaren aramalara hız verildi. JAK ekipleri su yüzeyinde ve su altında arama gerçekleştirirken Mehmet Ali Taral'a ait bir ize henüz rastlanamadı.

Öte yandan Taral'a ait kıyafetleri koklayan iz takip köpeklerinin göletin aksi istikametinde bulunan Kelkit-Köse karayolu bölgesinde aramalarını yoğunlaştırması ekiplerin çalışmalarını bu alana da genişletmesine neden oldu.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Köse Kaymakamı Hakan Öznay ve Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler de arama çalışmalarını yakından takip etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de İntihar Girişimi: Genç 17 Saattir Kayıp - Son Dakika

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