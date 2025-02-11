Gümüşhane\'de Sahte İçki Operasyonu

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Gümüşhane'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda barakasında 25 litre etil ve 5 litre sahte içki bulunan şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda C.Ü. isimli şahsın sahte içki ürettiği bilgisine ulaşıldı.

C.Ü. isimli şahsın barakasına yapılan operasyonda 25 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve 5 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlet başlatıldı. - GÜMÜŞHANE