Gümüşhane\'de Uçurum Faciası

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Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin bulunduğu araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 2 genç ise yardım istemek için indikleri yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında mahsur kalarak saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nden şehir merkezine hareket halindeki 29 AJ 399 plakalı otomobil, sürücüsü Eren Gök'ün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobil içerisindeki sürücü ve Ebru Altınkaya yaralanırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve yardım istemek için uçurumdan aşağıya inen Arif Bulut ve Narin Salva havanın karanlık olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aracın düştüğü yerden yaklaşık 200 metre aşağı inen ve uçurumun kenarında mahsur kalan 2 gencin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Saatlerce kurtarılmayı beklediler

Araçta sıkışan sürücü Eren Gök ve Ebru Altınkaya ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. 200 metrelik uçurumda mahsur kalan diğer 2 yaralıyı kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen çalışmalar neticesinde yaralılara ulaşan ekipler, ilk müdahalenin yapılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulundukları uçurumdan çıkarmayı başardı.

Kazada yaralanan sürücü Eren Gök, Ebru Altınkaya, Arif Bulut ve Narin Salva olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"Bizi kurtarın, ne olur yardım edin diye bağırıyorlardı"

Yaralıların yardım çığlıklarını duyarak ihbarda bulunduklarını söyleyen Süleymaniye Mahallesi muhtarı Orhan Eryılmaz, "Olay sabah 05.30 - 06.00 saatleri arasında meydana geldi. Sesleri duyan vatandaşlar beni aradılar ben de buraya geldiğimde ekipler kurtarma çalışmalarına başlamıştı. 2 tanesi hastaneye gitti en son uçurumun kenarında bekleyen 2 kişi de kurtarıldı. Sesleri Güzeller Mahallesi'nden ve bizim mahallemizden duyanlar oldu kurtarın bizi, ne olur yardım edin diye bağırıyorlardı" dedi. - GÜMÜŞHANE