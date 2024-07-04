Gümüşhane Şiran\'da Fırtına ve Rüzgarın Etkisiyle Çatılar Uçtu

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde öğleden sonra etkili olan ani rüzgar ve fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, inşaatlar zarar gördü ve elektrik hatları koptu.

Şiran ilçe merkezinde bugün etkili olan ve hızının saatte 100 kilometreyi geçtiği tahmin edilen fırtına çok sayıda binayı ve yapımı devam eden inşaatları vurdu, ağaç dallarını kırdı ve bazı araçların camlarının patlamasına neden oldu.

Uçan çatıların araçların üzerine düşmesi nedeniyle ciddi oranda maddi hasarın da meydana geldiği ve 5-10 dakika süren fırtınada ilçe merkezi savaş alanına dönerken can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, saat 15.15 gibi başlayan ve 5-10 dakika arası süren kuvvetli rüzgarın ardından ilçe merkezinin savaş alanına döndüğünü belirterek, "Arkadaşlarımız şu anda sahada. Önce hasar tespit çalışması yapıyoruz. Allah'a şükür can kaybı ve yaralı yok. Bolca çatı uçtu. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak için sahadalar" dedi.

Zaman zaman vatandaşların da güçlükle ayakta durmasına neden olan fırtınaya evden çıkarken yakalanan Murat Tuğ, "Evden dışarı çıktığımda aşırı rüzgar vardı. Tekke Mahallesi'nde yakalandım rüzgara. Önce sokak lambalarından sesler çıkmaya başladı, sonrasında da birkaç çatı parçası ve poşetlerin, karton kutuların etrafımda uçtuğunu gördüm. Devamında rüzgar aşırı derecede artmaya başladı" sözleriyle o anları anlattı.

"Elektrik hatları koptu, 3-4 saat elektrik gelmeyecekmiş"

Birkaç küçük çatı parçasının uçmaya başladığını ve çatı seslerini duyup rüzgardan yürüyemeyecek duruma gelince okul binasının kenarına sığındığını aktaran Tuğ, "Yaklaşık 5 dakika sürdü. Rüzgarın ardından çatılar uçtu, ağaç dalları kırıldı ve bazı çatılarda hasar oluştu. Elektrik hatları koptu. 3-4 saat elektrik gelmeyeceklerini beyan ettiler. Genel kontroller yapılıyor hatlarda" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE