Güney Kore'de Orman Yangını: 2 Ölü, 6 Yaralı

Güney Kore'nin güneydoğusunda çıkan orman yangını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Ulsan şehri ve güneydoğu bölgelerinde 20'den fazla orman yangını çıktı. Güney Gyeongsang bölgesinde 260'tan fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle 275 hektarlık alana yayıldı. Sancheong'da yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 6 itfaiyeci yaralandı. Kuzey Gyeongsang bölgesine bağlı Uiseong'daki yangında ise 300 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yaklaşık 500 kişi evlerinden tahliye edildi. Ulsan şehrine bağlı Ulju'daki yangında yaklaşık 80 kişi tahliye edildi.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Güney Gyeongsang, Kuzey Gyeongsang ve Ulsan şehrinde "afet durumu" ilan edildiğini duyurdu. Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, yangınların söndürülmesi için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi. - SEUL