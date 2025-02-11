Güngören'de Yangın Korkuttu

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Güngören'de iş yerinden alevler yükseldi

İSTANBUL - Güngören'de çıkan yangında bir iş yeri alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta bir işyerinin arka kısmında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.