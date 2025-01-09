Güvercinle Köpek Eğitimi Şoku

3.Sayfa

Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı! Vatandaşlar şaşkın

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Bartın'da şok eden görüntüler: Oltasına bağladığı güvercinle köpeğini eğiten şahıs gözaltına alındı

BARTIN - Bartın'da bir kişi olta misinaya bağladığı güvercinle köpeğini eğittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine kimliği belirlenen şahıs gözaltına alınırken yaralı güvercinle koruma altına alındı.

Bartın'da bir kişi olta misinaya bağladığı güvercinle av köpeğini eğitti. Eğitim anında çekilen bir videonun ortaya çıkması üzerine ise polis harekete geçti. Kısa sürede kimliği belirlenen şahsın E.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alına alınan şahıs hakkında hayvanlara eziyet etme suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan yaralı olduğu belirlenen güvercin ise tedavi edilmesi ve koruma altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.