Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde sabah kliniğe gitmeyen ve Kurban Bayramının ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan doktor Kenan Yıldırım'ın (62), çalışanları evine gitti. Evine giden çalışanları doktor Kenan Yıldırım'ı hareketsiz halde gördüğünde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, OTOPSİ YAPILACAK

Doktor Kenan Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.