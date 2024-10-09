Haciz İşlemi Sırasında Avukata Darp

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde haciz işlemi sırasında bir avukatı darp eden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erbaa ilçesinde bulunan bir iş yerine haciz işlemi için gelen İstanbul Barosu avukatı T.S.A., görevini yapmaya çalışırken iş yeri ortakları ve çalışanlarının saldırısına uğradı. İddiaya göre, avukat T.S.A., iş yeri ortağı ve çalışanları tarafından darp edildi. Olayın ardından A.A., B.A., K.A.A. ve Ş.T. adlı 4 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri Erbaa Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT