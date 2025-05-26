Hafif Ticari Araç Koyunlara Çarptı

Hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı: 15 koyun telef oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de hafif ticari aracın çarptığı 15 koyun telef oldu.

Olay gece saatlerinde Nevşehir Hayvan Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ACR 286 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ü.D. seyir halindeyken, hayvan pazarına satılmak için getirilen Kurbanlık koyunların içine daldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç hasar görürken, 15 koyunda olay yerinde telef oldu.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 13 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.