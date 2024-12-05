Türkiye'de 1990'lı yıllara damgasını vuran televizyoncular arasında bulunan Reha Muhtar'dan geçtiğimiz ağustos ayında üzücü haber gelmişti.
Oğlu Poyraz'la birlikte bir mekanda eğlenen Muhtar, kendi aracılığıyla gittiği yalısında merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Komşuları tarafından beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Muhtar, solunum cihazına bağlanarak entübe edilmişti.
Tedavisi uzun süre boyunca yoğun bakımda devam eden 65 yaşındaki ünlü televizyoncunun sağlık durumu da ciddiyetini korumuştu. Muhtar, geçtiğimiz haftalarda ise hastaneden taburcu oldu.
Tedavi süreci devam eden Reha Muhtar'dan ilk paylaşım geldi. Bir kafeye giden Reha Muhtar, burada çektirdiği kareyi, sosyal medya hesabından, "Merhaba hayat" notuyla paylaştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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