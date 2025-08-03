Hakkari\'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Hakkari'nin Medrese Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Lokman Kıskan'a ait evin bir katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ve kısa sürede tüm daireyi saran yangına Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ