Hakkari'de araçta külçe altın bulundu

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Aracın motorundan külçe altın çıktı

Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 9 adet piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.