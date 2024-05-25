Hakkari'de 171 kişi suçlardan aranıyordu, hepsi yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de 171 kişi suçlardan aranıyordu, hepsi yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında cinsel suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık, narkotik, siber suçlar, terör, yağma, öldürme ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi ve ilin huzuru için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

25.05.2024 08:46
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Hakkari il genelinde çeşitli suçlardan aranan 171 kişi yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Nisan-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; cinsel 3, dolandırıcılık 19, hırsızlık 13, kaçakçılık 9, narkotik 12, siber 28, terör 32, yağma 4, öldürme 6 ve 45 diğer suçlar olmak üzere haklarında aranma kaydı bulunan toplam 171 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 171 kişi suçlardan aranıyordu, hepsi yakalandı - Son Dakika

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