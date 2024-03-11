Hakkari\'de Asayiş Toplantısı Yapıldı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari il genelinde 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin analiz ve değerlendirmelere yönelik hazırlanan brifingleri inceleyerek katılımcılardan bilgiler aldı.

Vali Çelik; Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili birim amirleri ile birlikte asayiş toplantısı yaptı. Vali Çelik, "İlimizde 1 Ocak- 10 Mart tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 71 oranında azalmasında; yine narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen icraatların yüzde 355, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen icraatlarına yüzde 229 oranında artması ile çeşitli suçlardan aranan 423 şahsın yakalanmasında ve başarılı çalışmaların artan bir ivmeyle devam etmesinde emeği geçen tüm kolluk görevlilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Toplantı sonunda Vali Çelik, kentte meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağrılık verilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. - HAKKARİ