Hakkari\'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

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Hakkari'de bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık başkanlığında yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen toplantıya paydaş kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapılarak önceki toplantılarda alınan kararlar ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, okullarda ve üniversitede öğrencilere, halka yönelik bilgilendirme faaliyetleri, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıkla ilgili çalışmaları, kolluk kuvvetlerinin almış olduğu güvenlik önlemleri, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırmak ve bağımlılıkla mücadelede yapılacak çalışmalar için kararlar alındı. - HAKKARİ