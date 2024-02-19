Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları Devam Ediyor

Hakkari\'de Kaçakçılık Operasyonları Devam Ediyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kaçakçılık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların devam ettiğini söyledi. Vali Çelik, yapılan operasyonlarda kaçakçılık olaylarında yüzde 200, narkotik olaylarında ise yüzde 100 artış olduğunu belirtti.

19.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:50
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kaçakçılık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların devam ettiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticileri ile asayiş toplantısı yapan Vali Ali Çelik, kent genelinde 11-17 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin analiz ve değerlendirmelere yönelik hazırlanan brifingleri inceleyerek katılımcılardan bilgiler aldı. Vali Çelik, Hakkari'de 11-17 Şubat tarihleri arasında bir öncedeki yılın aynı haftasına oranla meydana gelen kaçakçılık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların yüzde 200, narkotik olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların ise yüzde 100 oranında artmasında ve dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranan 52 şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika

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