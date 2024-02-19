Hakkari\'de Kaçakçılık Operasyonları Devam Ediyor

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kaçakçılık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların devam ettiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticileri ile asayiş toplantısı yapan Vali Ali Çelik, kent genelinde 11-17 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin analiz ve değerlendirmelere yönelik hazırlanan brifingleri inceleyerek katılımcılardan bilgiler aldı. Vali Çelik, Hakkari'de 11-17 Şubat tarihleri arasında bir öncedeki yılın aynı haftasına oranla meydana gelen kaçakçılık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların yüzde 200, narkotik olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların ise yüzde 100 oranında artmasında ve dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranan 52 şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ