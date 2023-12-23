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Hakkari'de kamyonet şarampole düştü - Son Dakika
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Hakkari'de kamyonet şarampole düştü

Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle bir kamyonet şarampole düştü. Sürücü ve 2 kişi kurtarıldı, kamyonet ise iş makineleriyle çıkarıldı.

Hakkari\'de kamyonet şarampole düştü
23.12.2023 - 23:29,
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Hakkari'de yolda çıkan araç böyle kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle yolda çıkan araç kurtarıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, bir taraftan kapanan köy ve mezra yollarını açmaya çalışırken diğer taraftan ise yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yolda kalan sürücülere yardımcı oluyor. Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünden şehir merkezine seyir halinde olan bir araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Durumun İl Özel İdaresine bağlı Geçitli Şantiye Şefliğine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak mahsur kalan sürücü ve beraberindeki 2 kişiyi kurtardı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yoldan çıkan aracı da iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: İHA
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