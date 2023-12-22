Hakkari\'de mahsur kalan kafile kurtarıldı

Hakkari'de kayak merkezine çıkmak isterken yolda kardan dolayı mahsur kalan 16 kişilik kafile, yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Gezi turları kapsamında 6 ilden Hakkari'ye gelen 16 kişilik kafile, şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezini görmek üzere minibüsle yola çıktı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayak merkezi yolunda mahsur kalan kafilenin imdadına il özel idaresi ekipleri yetişti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, karla kaplanan yolu temizleyerek mahsur kalan grubu kurtardı ve şehir merkezine ulaştırdı. - HAKKARİ