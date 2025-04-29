Hakkari\'de Suç Oranları Düşüyor

Hakkari Valisi Ali Çelik'in başkanlığında, 1-26 Nisan tarihleri arasındaki güvenlik verilerinin değerlendirildiği bir asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda sunulan brifinglerde, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kent genelinde önemli oranda azalan suç oranlarına dikkat çekildi. Verilere göre, genel asayiş olayları yüzde 13, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 15, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 2 oranında azaldı. Kasten yaralama olaylarında yüzde 15, intihar vakalarında yüzde 42 oranında düşüş kaydedildi. Hırsızlık suçlarında ise dikkat çekici bir oranla yüzde 33'lük bir azalma yaşandığı bildirildi. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarda da yüzde 19 oranında geriledi.

Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan operasyonların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 52 oranında arttı. Ayrıca aynı dönemde, çeşitli suçlardan aranan 288 kişinin yakalandığı ifade edildi. - HAKKARİ