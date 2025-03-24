Hakkari\'de Suç Oranlarında Düşüş

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, 1- 22 Mart tarihleri arasındaki olayların analizleri incelendi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim amirleri katıldı. Yapılan değerlendirmelerde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla suç oranlarında azalma olduğu belirtildi. Toplantıda sunulan brifinglere göre; asayiş olayları yüzde 3, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 6, malvarlığına karşı işlenen suçlar yüzde 5 oranında azaldığı, il genelinde kasten yaralama olaylarında yüzde 6, intihar vakalarında ise yüzde 53 oranında düşüş yaşandığı belirtildi. Narkotik suçlarla mücadelede başarılı operasyon sayısı yüzde 118, kaçakçılıkla mücadelede ise yüzde 44 oranında arttığı, ayrıca 22 günlük süreçte çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 250 kişinin yakalandığı bildirildi. - HAKKARİ