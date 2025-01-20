Çanakkale'de hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (28) yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkında Kesinleşmiş Ceza Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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