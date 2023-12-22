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Halı sahada tekme ve tokatlar havada uçuştu - Son Dakika
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Halı sahada tekme ve tokatlar havada uçuştu

Kartal'da bir halı saha maçında yapılan faul sonrası iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga anları, saha kamerasına yansıdı. Sözlü tartışmanın hızla şiddete dönüştüğü kavgada, oyuncular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga son buldu.

22.12.2023 - 12:12,
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Halı sahada tekme ve tokatlar havada uçuştu

İSTANBUL - Kartal'da halı saha maçında yapılan faul sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları halı saha kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup maç yapmak için sahada bir araya geldi. Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadakiler arasında gerginlik yaşandı. Yapılan faul sonrası iki takım arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Taraflar arasında yaşanan kavga halı sahada maçı izlemeye gelen vatandaşların sakinleştirmesiyle kavga son buldu. Yaşanan o gergin anlar ise saniye saniye halı saha kamerasına yansıdı.

Halı sahada tekme ve tokatlar havada uçuştu
Kaynak: İHA
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kavga, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halı sahada tekme ve tokatlar havada uçuştu - Son Dakika


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