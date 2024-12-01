226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı - Son Dakika
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226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı

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Eskişehir'de 15 farklı hırsızlık suçundan toplam 226 yıl hapis cezası bulunan 35 yaşındaki kadın, 12. çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle tekrar serbest bırakıldı. Daha önceki cezaları da hamilelik nedeniyle ertelenmişti.

01.12.2024 19:03
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Eskişehir'de 15 farklı hırsızlık suçundan verilen 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası her seferinde hamile olduğu için ertelenen ve bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 35 yaşındaki şüpheli, 12'nci çocuğuna hamile olduğu için serbest bırakıldı.

226 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde, 162 ayrı suç kaydı, 15 ayrı hırsızlık suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 ayrı dosyadan da ifade alma amaçlı aranan 35 yaşındaki Ceylan Ç.'nin içinde bulunduğu aracın plakası tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, şüpheli Ceylan Ç. evine girmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ceylan Ç., yargılama süreci devam eden 10 ayrı dosya için ifade vermesi amacıyla bugün sabah saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

12. ÇOCUĞUNA HAMİLE OLDUĞU İÇİN SERBEST KALDI

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan Ceylan Ç. hakkında verilen 15 ayrı 'Hırsızlık' suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezasının, geçtiğimiz yıllarda defalarca 'hamile' olduğu gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi. Yargılama süreci devam eden 10 suç dosyasından ifade vermesi için bugün sabah saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen Ceylan Ç., 12'nci çocuğuna hamile olduğu için tekrar serbest bırakıldı. Öte yandan, 162 suç kaydının tamamının 'kapı dili düşürme' yöntemiyle hırsızlık suçundan olduğu öğrenildi.

226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İbrahim ozturk:
    karı kaşarmış kanun ne diyor merak ettim 11 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    içeride dogursun cezasını çeksin kardeşim 6 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    kanunlarinı gözden gecir ey akp 5 0 Yanıtla
  • Fatih Yılmaz:
    şunun kocasını da içeri atın bence 5 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Kanunu bildikleri için sürekli çocuk yapıyorlar 4 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Oh ne güzel her hırsışıkta bi çocuk kadın makina gibi:)) 3 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    oh ne güzel be adalet e bak 0 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ceza evinde nasıl hamile kalıyor 12. ci hamilelik??? 0 0 Yanıtla
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