Tokat'ta 8 aylık hamile kız arkadaşını darp eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erbaa ilçesinde, Muammer A. isimli şahıs birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kız arkadaşı Bahar K.'yi darp ederek yaraladı. Olay sonrası polis ekipleri, Muammer A.'yı gözaltına alındı. Muammer A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Hamile Kadına Şiddet: Tutuklama - Son Dakika
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