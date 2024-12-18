Afyonkarahisar'da 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede M.Y., isimli şahsın 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin'de yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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