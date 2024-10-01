Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede N.Y. isimli şahsın 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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