Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.S. isimli şahıs, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
C.S., Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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