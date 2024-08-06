Hasat zamanı hırsızlara göz açtırılmıyor, komando birlikleri gece gündüz nöbet tutuyor - Son Dakika
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Hasat zamanı hırsızlara göz açtırılmıyor, komando birlikleri gece gündüz nöbet tutuyor

Kocaeli'de komando ekipleri, hasat zamanında tarlara girerek fındık çalan hırsızlara göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri, fındık hırsızlığını önlemek için tarlalarda gece gündüz nöbet tutuyor.

06.08.2024 19:26
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Hasat zamanı hırsızlara göz açtırılmıyor, komando birlikleri gece gündüz nöbet tutuyor

KOCAELİ - Kocaeli'de komando ekipleri, hasat zamanında tarlara girerek fındık çalan hırsızlara göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri, fındık hırsızlığını önlemek için tarlalarda gece gündüz nöbet tutuyor.

Kocaeli'de hasat zamanı başlarken Kandıra ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler üreticilerin tarlalarına girerek topladıkları fındıkları alarak kayıplara karışıyor. Bunun üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, fındık hırsızlığına karşı özel ekip kurarak harekete geçti. 1 Ağustos itibariyle jandarma asayiş timleri ile jandarma asayiş komando timleri, gece gündüz fındık tarlalarında nöbet tutuyor. Komanda birlikleri, gece görüş ile termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazlarında yardımıyla tarlara yabancı kimsenin girmesine müsaade etmiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasat zamanı hırsızlara göz açtırılmıyor, komando birlikleri gece gündüz nöbet tutuyor - Son Dakika

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