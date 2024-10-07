Hassa\'da Çöplük Yangını Söndürüldü

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Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan çöplük yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan çöplük yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY