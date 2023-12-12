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Hassa'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Hassa'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Hassa'nın Akbez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İslahiye istikametine ilerleyen Ford Fiesta marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşağa uçarak girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı, sürücü hafif yaralı olarak atlattı.

Hassa\'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
12.12.2023 - 11:43,
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Hassa'nın Akbez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İslahiye istikametine ilerleyen Ford Fiesta marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşağa uçarak girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı, sürücü hafif yaralı olarak atlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Hassa'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hassa'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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