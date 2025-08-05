Hastanede Elektrik Panosunda Yangın

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin elektrik panosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sabah 06.00 sıralarında, Keçiören'in Kuşcağız Mahallesi'nde yer alan Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin elektrik panosunda, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan arıza, panonun yanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı hastanedeki sivil vatandaşlar ve hastalar tahliye edildi. Meydana gelen arıza nedeniyle hastanede hizmete bir süre ara verildi.

Ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ANKARA