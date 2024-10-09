Hatay\'da 14 Keçi Havuzdan Kurtarıldı

Hatay'da havuza düşen 14 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Payas İlçesi Sincan Mahallesi'nde içi boş su havuzuna düşen 14 keçiyi fark eden hayvanların sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Keçiler, Payas İtfaiye İstasyonu ekiplerinin özverili çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. - HATAY
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