Hatay'da durdurulan 2 araçta 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'da polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 01 Mart tarihinde Hassa ilçesi AşağıKarafakılı kavşağı üzerinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada; 620 bin captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan A.Y ile M.A hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. Şahıslar, sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis köpeğinin hava tankının içerisine gizlenmiş olan hapları bulduğu ve şahıslarla ekipler arasında gecen kovalamacaysa kameraya yansıdı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da 620 Bin Adet Captagon Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hatay'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis köpeği, hava tankının içerisinde gizlenmiş olan hapları buldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.
Denizli Emniyet'inden sosyal medya operasyonu: 7 kişi tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte hesaplarla 107 vatandaşı 348 bin 700 TL dolandıran 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında ticari taksi, otomobille çarpışarak takla attı ve halk otobüsüne çarptı. Kazada ticari taksi şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Furkan Derin için arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği, çalışmalarda 176 personelin görev aldığı bildirildi.
Kartal'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri balkondan tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Olay, Petroliş Mahallesi, İnönü Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında cadde üzerinde bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, binanın zemin katında depo olarak kullanılan alana kimliği belirsiz kişilerin ateş yakması sonucu alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevler bir yandan şiddetlenerek tüm binaya sıçradı. 22 dairelik apartmanda yaşayan kişiler dumandan etkilendi. Mahsur kalan bazı vatandaşlar balkona çıkarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur vatandaşlar balkondan kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve olay yerinde sinir krizi geçiren bir şahıs da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Apartman sakinlerinden Sabiha Albayrak, 'Kapıyı açtık, kara dumanlar vardı. Boğazım yanmaya başladı. Nefes darlığı çektim. Apartman tahliye edildi' dedi.
Kartal'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri balkondan tahliye ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Olay, Petroliş Mahallesi, İnönü Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında cadde üzerinde bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, binanın zemin katında depo olarak kullanılan alana kimliği belirsiz kişilerin ateş yakması sonucu alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevler bir yandan şiddetlenerek tüm binaya sıçradı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar balkona çıkarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur vatandaşlar balkondan kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve olay yerinde sinir krizi geçiren bir şahıs da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Apartman sakinlerinden Sabiha Albayrak, 'Kapıyı açtık, kara dumanlar vardı. Boğazım yanmaya başladı. Nefes darlığı çektim. Apartman tahliye edildi' dedi. - İSTANBUL
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