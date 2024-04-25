Hatay'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Hatay\'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı. Aranan şahıslar arasında kasten yaralama, nitelikli cinsel istismar ve ailenin korunması tedbir kanununa muhalefet suçları bulunuyordu. Şahıslar adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.04.2024 09:58
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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.G.K., nitelikli cinsel istismar suçundan aranan Ç.A. ve ailenin korunması tedbir kanununa muhalefet suçundan aranan M.A., 20 Nisan tarihinde adli makamlara sevk edildi. Adli kontrol sonucunda tüm şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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