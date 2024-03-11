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Hatay'da bin 298 uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY - Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir eve yapılan operasyonda bin 298 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Reyhanlı ilçesine bağlı Cudeyde Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı. Jandarma bilgi üzerine harekete geçip eve baskın yaptı. Ekipler evde hassas burunlu köpekle arama yaptı. Aramada köpek bahçede bir alana tepki verdi. Ekipleri köpeğin tepki verdiği alanı eştiğinde kutu içinde bin 298 uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarma ev sahibini gözaltına aldı.