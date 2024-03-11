Hatay'da bin 298 uyuşturucu hap ele geçirildi
HATAY - Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir eve yapılan operasyonda bin 298 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Reyhanlı ilçesine bağlı Cudeyde Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı. Jandarma bilgi üzerine harekete geçip eve baskın yaptı. Ekipler evde hassas burunlu köpekle arama yaptı. Aramada köpek bahçede bir alana tepki verdi. Ekipleri köpeğin tepki verdiği alanı eştiğinde kutu içinde bin 298 uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarma ev sahibini gözaltına aldı.
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan kamyon şoförü ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-10 Mart tarihleri arasında yapılan faaliyetler sonucunda 64 olayda 42 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda 2 araç, 3 av tüfeği ve 92 umuma açık yer denetlendi. İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan devriye faaliyetlerinde ise 30.980 şahıs ve 12.628 araç sorgulandı, 77 şahıs yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan bir kişiye işlem yapıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda tabancayla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Özlem Eryakşi'nin erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun yargılandığı davanın duruşması devam ediyor. Duruşmada tanıkların ifadeleri alındı ve Eryakşi'nin annesi mahkeme salonundan çıkarıldı. Sanık ve tanıkların beyanları çelişirken, mahkeme olay günü müdahale eden sağlık çalışanlarını tanık olarak dinlemeye karar verdi ve duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası maktulün annesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye önünde açıklama yaptı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 49 kişiden 7'sinin tutuklandığı belirtildi. 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 776 devriye icra edilirken, 67 bin 157 kişi ve 64 bin 733 araç kontrol edildi.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 8 bin 641 kişiyi sorguladı ve 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlar sırasında ayrıca ruhsatsız tabanca ve detektör cihazı ele geçirildi.
Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı.
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 25 kadın kurtarıldı ve silah, uyuşturucu madde ve dijital materyaller ele geçirildi.
Erzurum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan operasyonda, binlerce paket kaçak sigara, makaron, puro, elektronik sigara ve diğer ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü çıkardığı iddia edilen komşusuyla tartışan bir şahıs, yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. Aynı olayda, iki kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çorlu ilçesinde yolda yürüdüğü esnada silahla bacağından vurulan bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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